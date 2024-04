Cartas de lectores: Votación fallida

Podrían pensar que es falta de previsión lo que nos sucedió a tres hermanos, todos de tercera edad, que recorrimos gran parte de la ciudad durante tres horas, por el exceso de tráfico propio de estos casos, para cumplir como ciudadanos con ir a votar. Luego de cubrir este caos nos encontramos con que a los tres nos habían cambiado el recinto electoral, cuando se suponía que iba a ser el mismo de la contienda anterior. Falta de previsión la nuestra al confiarnos y de respeto del CNE al cambiar el lugar sin comunicar, ¿o fue estrategia de este organismo para lograr que muchísimas personas no podamos votar y decir que “hubo gran ausentismo del ciudadano en las urnas”? Llegamos a casa furiosos, en el camino hubiéramos querido encontrar algún canal de TV para quejarnos. A mi hermano le dijeron que vaya a un colegio x , pero no sabían en qué dirección quedaba; lo mismo a mi hermana. Yo llegué a la computadora, a chequear dónde debía haber votado y me salió dos veces que mi fecha de nacimiento no coincidía. ¡Qué pena mi Ecuador, hasta en estos detalles tan importantes falla!

Martha Jurado Rodríguez