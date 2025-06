Cartas de lectores | Troncal 4, ¡pasaje más caro e incomodidad!

Ya inaugurada la Troncal 4, los habitantes de los sectores Trinitaria y Suburbio esperamos sea diferente a las troncales ya existentes, las cuales dan un servicio pésimo e incómodo para los usuarios, con carros deteriorados, estaciones con puertas, monederos dañados, etc. Con un pasaje caro ($ 0.45), que lo veo costoso, por el simple pretexto de que las unidades tienen internet y aire acondicionado, lo cual en nuestro clima cálido es dañino para la salud en algunos casos, ya que salir de un ambiente frío a uno caluroso es malo. Pero igual, como decimos los guayaquileños: ya nos ‘entucaron’. Qué más toca que someterse a este servicio, esperando que las unidades sean suficientes para la demanda ciudadana -que por cierto es bastante en este sector-, tanto de las troncales como de rutas alimentadoras. Veo que son buses pequeños, no grandes como los de las troncales 1, 2 y 3. En cuanto a los buses alimentadores, deben ser suficientes, pues se van a dar de baja las líneas (7, 20, 34, 36, 44, 46, 79, 100). Son muchas y deben ser reemplazadas por un buen número. Si no esta troncal será igual de tortuosa que las otras troncales. También imagino que serán carros nuevos, aunque ya vi unos buses viejos, repintados, como alimentadores, lo cual no es justo por el cobro caro del pasaje. Y digo esto porque lo del pasaje subsidiado de $ 0,30 debería ser para todos y no solo para unos cuantos, ya que la gran mayoría de personas de este sector son de escasos recursos. Igual, es otra raya más a la cebra, para los pobres guayaquileños.

Lenin Bastidas Morán