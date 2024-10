Cartas de lectores: Los traidores de la patria

El 9 de Octubre de 1820 es una fecha indeleble en que los ecuatorianos y en especial los guayaquileños, hacemos honor a la independencia de la ciudad, gesta libertaria comandada por José Joaquín de Olmedo. Con su movimiento y con su arma congregó a civiles y militares, luchando por la libertad de una provincia libre: Guayaquil, convertida hoy en metamorfosis de horrores y errores por parte de sus actuales hijos de la patria. Los héroes de antaño no hacían daño y tenían valores éticos, respeto, justicia, honestidad. Eran gallardos y no huían del país. Los de hoy no colaboran, irrespetan las canas, no fomentan valores. Deben existir en ámbito familiar y educativo los símbolos patrios, los mandamientos de la Biblia (amar a Dios sobre todas las cosas, no robar, no mentir, honrar padre y madre, no jurar en vano, amar al prójimo, etc.). “El indulto es para los criminales, no para defensores de la patria; hay que tener orgullo nacional, no podemos seguir teniendo traidores en nuestra fila patriótica, de lo contrario perderíamos la patria”. Simón Bolívar. No hay peor traidor a la patria que el ignorante que defiende al corrupto y prófugo de la justicia.

Javier Valarezo Serrano