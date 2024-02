Cartas de lectores: El TPS y los migrantes

El Estatus de Protección Temporal o TPS (por sus siglas en inglés) es un beneficio migratorio temporal que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a los nacionales de un determinado país. La aplicación debe realizarse una vez que sea concedido a Ecuador; países centroamericanos tienen este beneficio hace algunos años. Cuando hace la aplicación el Gobierno ecuatoriano ante EE.UU., se revisa la solicitud, luego pasa a informe del fiscal de ese país y después lo revisa el presidente de EE. UU., para su aprobación. El TPS no es para los que estamos fuera de EE. UU. sino para aquellos migrantes que viven de manera ilegal hasta antes de la entrada en vigencia del TPS. No da derechos para obtener estatus de residente permanente, solo es una especie de permiso temporal con opción a un permiso de trabajo. Tiene una validez de seis a 18 meses renovables, previo el cumplimiento de unos requisitos. Para ser elegible para el TPS es necesario en nuestro caso: ser ecuatoriano, vivir en EE.UU., registrarse, poseer los documentos de identificación, someter la solicitud, pagar tasas administrativas. Es posible que puedan solicitar otros documentos. ¿Quiénes no califican para aplicar al TPS? Se rechazará a personas que tengan condenas de tipo penal, que estén vinculadas a actividades terroristas, narcotráfico, tráfico de personas adultas y menores de edad, lavado de dinero o sean perseguidas por las leyes de EE. UU. Cuando USCIS (Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos de América) anuncie la vigencia del tratado o acuerdo del TPS para Ecuador, se deberá presentar luego del registro, los formularios 1-765 y el I-821 y las evidencias de los requisitos para el trámite, para demostrar su identidad. El TPS otorgará muchos beneficios a nuestros migrantes ilegales: no podrán ser deportados, pueden obtener un permiso de trabajo, no pueden ser detenidos por su condición migratoria y pueden obtener permiso para viajar a su país de origen y retornar a EE. UU. El trámite del TPS tiene una tasa cuyo costo aproximado es de $ 515, dependiendo de la edad del solicitante y si aplica o no el permiso de trabajo. Se recomienda recurrir a la asesoría legal de un abogado para mejores resultados. Para que Ecuador consiga este beneficio deberá cumplir algunos requisitos que impone el Gobierno americano. A fuerza de no ser pesimista, espero que las cosas salgan bien. Desde el correísmo hasta hoy se ha anunciado y prometido lo mismo.

Xavier Serrano Noboa