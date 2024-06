Cartas de lectores: Soltar la lengua

No solo por la simpatía que siento por nuestro presidente, del cual espero y en quien confío mucho, sino por ver lo ocurrido con cierto periodista extranjero: cuando una persona es noble, sana y correcta muchas veces mete la pata. A un amigo personal le diría: “no seas p...”; a él por respeto le digo: “no sea inocente”. Estoy segura de que él conversó, pero ante un zorro de siete suelas que aprovechó para hacer enemistar a nuestro país con tres países hermanos a los que debemos respetar y tener de nuestro lado. Querido señor presidente, tenga asesores con verdadero criterio e inteligencia emocional, no buena gente que le sigue la corriente y le dice lo que Ud. quiere oír. Sabemos cómo es nuestro mundo, muy a nuestro pesar; busque también ‘cucos viejos, pero sanos’, que lo asesoren de verdad, y óigalos. Ud. es como el hijo al que no le gusta que los padres lo guíen y cree que sabe más, pero lo reconoce cuando se da un suelazo. En este momento siento que soy su madre, y quiero lo mejor para un hijo. Con sumo aprecio y respeto, lo quiero ver de nuevo frente a nuestro querido Ecuador.

Martha Jurado R.