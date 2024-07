Cartas de lectores: No sirve denunciar

No sirve denunciar, el resultado es frustrante, los denunciantes salen perdiendo por su valentía, son enjuiciados por daños y perjuicios, son amedrentados por los que delinquen, estamos perdiendo la confianza en los jueces. No sirve denunciar, con argucias legales son liberados inmediatamente los acusados, la justicia es una injusticia de la peor calaña; estafadores y ladrones tienen derechos, tras ser sobreseídos quedan como víctimas. No sirve denunciar, no hay confiabilidad en la ley; si consiguen un buen abogado y tienen dinero, más rápido que tarde el delincuente es inocente. La justicia es solo para los pobres. No sirve denunciar, vivimos en una sociedad cínica, los conceptos han sido distorsionados, las estadísticas no son reales y fidedignas; el denunciante queda mal parado y desilusionado, y el denunciado se pasea campante burlándose del sistema. Las denuncias son en vano cuando los jueces liberan al culpable y castigan al inocente. ¿Debemos denunciar el delito? ¿Por qué las denuncias no son efectivas? ¿Cuál es el resultado de una denuncia?

Agustín Romero