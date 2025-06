Cartas de lectores | El silencio permite escuchar a Dios

¿Cómo deberíamos ser? ¿Cuál sería el mejor proceder? ¿Estamos obrando de la mejor forma? El silencio es reservarse el derecho a expresarse. ¿Podemos guardar silencio? Es difícil evitar hablar, pero aún más complicado es expresarse bien. Cualquiera puede decir algo, pero comunicar con claridad lo que se piensa no es tan fácil. Por años opté por el silencio, en especial al observar realidades que no deberían existir: en una cafetería, en una casa, etc. Justo ahí, cuando el lugar parecía respetable, debía callar. Pienso que el amor tiene algo que ver con el silencio: cuanto más amas, más respetas; cuanto más amas, más callas. En el pasado experimenté el silencio en los cursos de retiro espiritual, y aprendí a callar para escuchar a Dios, que hablaba a través del sacerdote que guiaba el retiro. Hoy, con el paso del tiempo, creo que fue necesario callar, reservar las palabras. A veces el silencio es una estrategia que permite cambios beneficiosos en el entorno. Gracias al silencio nos autocorregimos y rectificamos, evitando reincidir en errores y acertando más. El silencio otorga…

Eduardo Jiménez Macías