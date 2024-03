La vida es como un ‘boomerang; nuestras acciones y pensamientos siempre regresan de alguna manera a nosotros. De ella siempre recibimos lo que damos. Los ganadores o exitosos, nos dice Denis Waitley, “siempre piensan en términos de hoy puedo, yo haré, yo soy “. Nunca pensemos en no poder, al contrario, pensemos siempre en nuestras fortalezas. No nos comparemos con los demás, cuidemos nuestros pensamientos, pues luego se convertirán en nuestras acciones. Recordemos palabras de Albert Einstein: “ en medio de la dificultad, yace una oportunidad. La dificultad es la tierra donde se siembran las raíces de las oportunidades”. Pongámonos metas y sueños claros y bien definidos, procurando ir por el camino correcto, sembrando acciones positivas que nos conduzcan a lograr las realizaciones anheladas. Fijemos un sendero y luchemos incansablemente hasta lograrlo; si encontramos problemas y dificultades, perseveremos sin descanso. No permitamos que el desaliento nos detenga, culminemos nuestros objetivos. Solo quien se expone a la derrota conocerá los triunfos; quien se arriesga y siempre intenta, logra .

Esperanza Rendón de González