Cartas de lectores: Señor presidente, le está dando la espalda a sus votantes

En la elección para presidente y vicepresidente el pueblo le dio su respaldo porque expuso que jamás gobernaría con la mafia correísta, pero en la práctica ocurre lo contrario: en puestos clave de su gobierno mandan indirectamente.

Me he reunido con maestros activos y jubilados, y están sorprendidos de que su ministra de Educación, en lugar de cancelar a cientos de bachilleres que ejercen como profesores y que deben ser correístas, les dará un curso de seis meses para obtener el título de tercer nivel. Ellos estudiaron cinco años en los normales y en la Facultad de Filosofía para ser normalistas y licenciados en Educación, con exámenes rigurosos, mientras que los otros no.

El Gobierno debe preocuparse por una educación de alto nivel para niños y jóvenes. La preparación de los estudiantes está bajo cero, no por culpa de los maestros sino por las leyes heredadas del correísmo que siguen vigentes.

Debe corregir eso con urgencia removiendo a la ministra de Educación, directores cantonales y provinciales, rectores y vicerrectores, y convocar un concurso nacional con un reglamento especial. También me reuní con trabajadores activos y jubilados. Están arrepentidos de haber votado por usted, pues el sistema de salud sigue pésimo.

Acaba de nombrar director del IESS a alguien con contratos con clínicas privadas, lo que agrava el problema y quiebra el presupuesto del IESS. Espero que reflexione y tenga buenos asesores que le indiquen el camino correcto, en beneficio del pueblo que confió en usted.

Gualberto Arias Bonilla