Cartas de lectores | Señalética mal ubicada

¿Por qué más arriba no sería viable? Hay tres contenedores de basura y un centro educativo inicial.

En días pasados se colocó una señalética de “Parada de buses” en las calles Corazón y Casitagua. Debe haber alguna reglamentación al respecto, toda vez, que está ubicada a pocos metros del redondel (Villa Flora, Quito). Un solo bus congestionaría, todos los buses paran metros más arriba. En la esquina de este punto tenemos una gasolinera que tiene dos vías, una de salida y otra doble vía; esto obliga a los conductores a circular más hacia la izquierda. Y así no hubiera gasolinera, resulta no aceptable. Ruego a las autoridades de movilidad, AMT, Señaléticas, a quien corresponda, que se la retire y se la coloque donde estaba años atrás, de donde fue eliminada por algún avivato que veía que afectaba su negocio. Estos son bienes públicos, colocados justamente para dar seguridad a los usuarios del transporte público. Estar en primera fila tiene pro y contras, pero en los últimos años he visto que desaparecen las señaléticas de la noche a la mañana. “Nadie sabe, nadie supo, fue horrible”.

Luis Gonzalo Padilla Argüello