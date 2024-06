Cartas de lectores: Samborondón requiere un hospital del Ministerio

De esta manera, la población enferma no tendría que emigrar a los centros hospitalarios

Samborondón es el cantón de la provincia del Guayas que más cerca se encuentra de Guayaquil. Tiene una población que sobrepasa los 100.000 habitantes y mucha historia de por medio, pero tengo que decir con mucha pena que va a cumplir 69 años de cantonización y no cuenta con un hospital público regentado por el Ministerio de Salud.

Durante todos estos años ha venido funcionando un pequeño centro de salud, que ni siquiera es independiente, donde a diario concurren cientos de pacientes que son atendidos sin las comodidades del caso. A las madres con niños en brazos, ancianos, enfermos graves, mujeres embarazadas, niños y adultos se los acomoda como se puede. Hacen largas colas para ser atendidos por el personal médico. Me pregunto: ¿acaso las personas de escasos recursos económicos no deben ser tratadas con respeto y dignidad? Por la pequeñez del local, se atiende solo a un determinado número de pacientes y el resto debe soportar el dolor y las enfermedades hasta que les toque el turno al día siguiente.

¿Cómo es posible que en un país petrolero como el nuestro, los gobernantes anteriores no se hayan preocupado de la salud de nuestro Samborondón y que no cuente con un hospital por tantos años?

Señor presidente Noboa, el hospital para Samborondón debe construirse de manera urgente, con tecnología de punta, con modernas instalaciones, por lo menos con 60 camas, que tenga hospitalización en traumas, consulta externa en cirugía, pediatría, ginecología, cardiología, oftalmología, dermatología, obstetricia, etc., y especialmente un hospital de trauma, que no hay en el país. De esta manera, la población enferma no tendría que emigrar a los centros hospitalarios.

Señor presidente Daniel Noboa, los samborondeños esperamos ansiosos que durante su administración deje una huella histórica que perdure a través de los tiempos.

Dr. Francisco

Navarro Ripalda