Cartas de lectores: Salud mental

Con fecha 19 de marzo, el Concejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza para dar atención en salud mental.

Llevo más de 10 años denunciando distintos atropellos. Para algunos hacer lo correcto y lo justo como que es muy difícil. Debe ser por el desconocimiento de las leyes y ordenanzas.

Hay que atender las causas para no tener que luchar contra los efectos. No existen controles sobre lo más básico. Control del uso del pito a los ‘choferes profesionales’, pitan por todo. Se paran donde les da la gana. Este gremio debería dar ejemplo, pero no es así. Controles de alarmas y bocinas. En las mentes estrechas de nuestros hermanos ecuatorianos, solo existe ‘mi necesidad’. El uso de toda alarma y bocina debe estar normado; hasta los centros de educación, hacen uso y abuso de ello. Camiones que venden gas, chatarra, etc. Hay aceras ocupadas por ventas informales permanentes o mercadería de los locales; los peatones nos vemos obligados a transitar por la calle. A lo largo de toda la ciudad tenemos clínicas, hospitales, personas que trabajan turnos rotativos, etc. Necesitamos una ciudad con gente más solidaria, que se ponga en los zapatos de los demás.

La inseguridad es el resultado de la ineptitud de los políticos de turno y de los ciudadanos, que no hacen nada de nada, para poder vivir en libertad.

Luis Gonzalo Padilla Argüello