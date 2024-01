Cartas de lectores: De rodillas ante el prófugo

Eso de no negar categóricamente que no se le concederá el salvoconducto a Glas, ha decepcionado a la gran mayoría de ecuatorianos que anhelamos que los delincuentes no reciban la piedad de nuestras autoridades, pues la noticia aparecida en el EXPRESO del día miércoles 3 de enero, de la posibilidad de concederle el permiso para que ese innombrable se vaya de vacaciones a Méjico a gozar con los demás de la pandilla, no menos que asombra e indigna que se está estudiando tal posibilidad tal como lo confirma, sin negarlo, la ministra Palencia.

¡Pobre país!

Edmundo López