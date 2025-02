Cartas de lectores: Responsabilidad compartida

Dotándonos de una visual contemplativa es como podremos leer los lenguajes actuales e interpretar la novedad de nuestra época; redescubriendo movimientos de una mirada que no solo debe evocar efectos productivos, también afectos. De ahí el poder de la enseñanza para dotar a las personas no únicamente de medios necesarios para navegar, comprender e influir en los avances tecnológicos, también se requiere ahondar en las situaciones, acontecimientos y descubrir su sentido. Además, tampoco somos máquinas, tenemos sentimientos, precisamos acogernos más que al conocimiento, a la sabiduría que todo lo aglutina hacia el hogar, para revivirnos mutuamente y entender la razón de ser, por la que soy un hallarse vinculado a otros análogos. Por encima de todos los avances ha de estar siempre el ser humano. Estamos llamados a crecer yuxtapuestos, en humanidad y como humanidad. No dejemos a nadie en la cuneta de la exclusión, es un lazo más de nosotros mismos, al que hemos de donarle un obrar reconstituyente. Fraternizarse es nuestra gran asignatura pendiente.

Víctor Corcoba