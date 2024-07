Cartas de lectores | Respecto al subsidio de la gasolina para los taxistas

El gobierno debería hacer un análisis de todos los taxis que utilizan gas para no entregarles este otro subsidio adicional

La última vez que el país sufrió escasez de gas, meses atrás, pudimos observar que en los locales de distribución de dicho combustible, había largas colas de taxistas que buscaban este producto para así poder ‘tanquear’ sus unidades.

Fue entonces que me enteré, y supongo que lo mismo le ocurrió a gran parte de la población ecuatoriana, que una muy buena cantidad de conductores de taxis habían cambiado el sistema de combustible de sus vehículos de gasolina a gas.

Entiendo que aquello no está previsto ni está permitido en ninguna norma o regulación del gobierno que haya sido aprobada, debido a que el subsidio, se entiende, es únicamente para uso doméstico y no para ser utilizado en un negocio particular, como sería en los taxis.

Este gas (doméstico) que usan los taxistas está, al menos por ahora, supersubsidiado, ya que resulta casi un regalo que por un tanque de 15 kg. se paguen solamente USD 1,65, que es el precio oficial al que se expende el gas en las diferentes distribuidoras de este combustible.

Por lo tanto, el gobierno debería hacer un análisis de todos los taxis que utilizan gas para no entregarles este otro subsidio adicional, decretado hace unos pocos días por el actual régimen.

De paso, el Gobierno debería aclarar sobre qué base se ha permitido este mal uso del gas doméstico para un negocio particular, como es el del servicio de taxis.

Igualmente, debería estar absolutamente prohibido que se pueda usar este gas subsidiado para calentar piscinas.

Francisco Terán