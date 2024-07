Cartas de lectores | Recursos para financiar la operación del Metro

Medios de comunicación digitales dieron a conocer que el Municipio de D.M. de Quito debe a la operadora del metro alrededor de $ 15 millones, debido fundamentalmente a que las tarifas no cubren los costos de operación y mantenimiento, por lo que mediante ordenanza municipal se debe crear el Fondo de Sustentación del Metro (FSM) para su operación sin contratiempos, el cual debe ser financiado con recursos que podrían generarse con las siguientes medidas: revisar los sueldos de los funcionarios municipales y nivelarlos de acuerdo a la media de los funcionarios públicos gubernamentales; la diferencia será el primer aporte. Los terrenos y bienes inmuebles en comodato, previo examen exhaustivo de su uso, deben pagar canon de arrendamiento de acuerdo al mercado; muchos terrenos y propiedades se usan para lucrar, como algunos centros comerciales, cámaras empresariales y otros espacios (gimnasios y canchas deportivas alquiladas). Lo que se recaude irá al FSM. Subir el impuesto al rodaje en un promedio de $ 20 podría generar unos $ 10 millones. Las multas de tránsito se podrían destinar también al fondo; para ello es necesario delegar las sanciones a una empresa privada para su eficiente implementación y así evitar la corruptela de los agentes de tránsito. Es recomendable implementar un peaje a vehículos que ingresen al hipercentro de Quito. Hacer reingeniería de todo el personal del Municipio previa delegación externa para implementar: una sola administración de personal y servicios generales, no crear más partidas presupuestarias, no cubrir puestos de personas que se jubilan, reubicar al personal en las distintas áreas (puede ser la misma empresa municipal del Metro) reemplazándolos previa renegociación con el operador con el personal de esa empresa. Despedir a malos trabajadores previo visto bueno a la luz del Código de Trabajo; muchos funcionarios están en las calles ‘quemando tiempo’, concentrados en sus celulares (barrenderos, policías, etc.). Todos los recursos que generen estas medidas deberán ser administrados por un fideicomiso que destine los recursos según las necesidades de la Empresa Metro Quito.

Luis Cornejo Baquero