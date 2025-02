Es un sueño. Aprendí a leer con las columnas de opinión, me han enriquecido intelectualmente. El pensamiento crítico se pone en evidencia, miran más allá de la perspectiva personal. Escribir es una necesidad para alimentar el alma. Ser es una responsabilidad, parecer es un compromiso con la sociedad. Las columnas de opinión nos han guiado, hemos crecido para mejorar. Escribir es un don que se ejercita. Más allá de lo que pensamos, de lo que estamos escribiendo, de lo que imaginamos; escribir es un grito que crea conciencia. Lo que creemos debe ser una vivencia, no tiene sentido creer y no practicar; una persona con convicción es un bicho raro, un escritor es un guerrero con las letras. Escribir es un desahogo que libera y el arte de decir lo que se piensa. Quien escribe se atreve a decir la verdad que no queremos escuchar; no deje de decir lo que cree, aunque haya oposición. No deje de hacer lo correcto. ¿Qué lo motiva a escribir lo que cree? ¿Por qué escribe una columna de opinión? ¿Un escrito puede crear conciencia? Juan 8:8...E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero