Entre las medidas de prevención más importantes están la consulta anual con el especialista más las imágenes: ecografía para las jóvenes, y eco más mamografía para las mayores de 45 años, quedando la Resonancia Magnética Nuclear y otros para casos especiales. El autoexamen es útil solamente entre uno y otro examen por imágenes. Basar el diagnóstico o pesquisa de un cáncer de mama solo en él es muy riesgoso, pues la paciente confiada en que “no me toco nada”, no va al médico y solo cuando se toca un tumor o bulto busca la consulta, lo cual en muchos casos puede ser demasiado tarde. El equipo multidisciplinario de especialistas debe diagnosticar, manejar y tratar oportunamente la enfermedad. El tratamiento quirúrgico en la mayoría de casos es conservador, sin extirpar la mama. Solo se saca el segmento de tejido que está tomado por el cáncer, conservando el resto de la glándula, incluso sin vaciar la axila, haciendo el estudio del ganglio centinela. Si hay necesidad de extirpar el seno, se lo reconstruye simetrizando la mama contralateral, con técnicas de oncoplastia. Tras la cirugía se dan los protocolos oncológicos necesarios para un tratamiento efectivo y personalizado, con base en las plataformas genómicas: quimioterapia, hormonoterapia, terapias biológicas, blancos moleculares, inmunoterapia, radioterapia, etc.; en muchos casos estos protocolos pueden aplicarse antes de la cirugía que desaparece o disminuye el tamaño de un tumor, lo cual simplifica el tratamiento quirúrgico y equivale a curación en ciertos casos.

Francisco Plaza Bohórquez