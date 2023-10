Cartas de lectores: Presidente, que el banco tampoco cobre intereses

A pocos meses de terminar su presidencia, usted está demostrando el odio que tiene a las personas de la tercera edad, que viven con las mensualidades que abona el IESS, y que en lugar de aumentarlas las quieren rebajar.

Usted envió un proyecto de ley para que no se cobren los intereses por no pagar a tiempo el dinero que deben depositar en las arcas del IESS. Por ello le solicitamos que tampoco se nos cobren los intereses en su banco Guayaquil, por cuanto la mayor parte de los deudores son campesinos, comerciantes pequeños y medianos que no han pagado la cuota de los préstamos porque no tienen ingresos para hacerlo. No hay compradores, ya que no salen a las calles por la alta delincuencia que vive el país. El Gobierno no hace ningún trabajo para pararla; la presidencia no hace nada.

Si alguien no le paga al banco, de inmediato le siguen un juicio y le quitan lo poco que tiene. Si usted quiere a los pobres, no cobren los intereses en su banco. El pueblo se lo agradecerá.

Gualberto Arias Bonilla