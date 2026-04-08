Quito lanza ‘¿Q+ve?’, la app móvil para cuidar la salud mental de adolescentes y jóvenes

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber ‘¿Q+ve?’ llega a Quito: la app que ayuda a adolescentes y jóvenes a manejar emociones y conectarse con apoyo psicológico al instante.

La aplicación ‘¿Q+ve?’ está disponible de forma gratuita y puede descargarse fácilmente desde las tiendas oficiales de App Store (para dispositivos iOS) y Google Play (para Android).

El Municipio de Quito presentó ‘¿Q+ve?’, una innovadora aplicación móvil diseñada para promover la salud mental de adolescentes y jóvenes de 14 a 25 años.

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La herramienta digital se distingue por ser creada por y para los jóvenes, quienes participaron activamente en todas las etapas de desarrollo, desde la conceptualización hasta la validación final.

“Es una herramienta pensada por ellos, testeada por ellos y validada por ellos”, destacó el alcalde Pabel Muñoz, durante el evento de lanzamiento de la app.

Una app cercana y juvenil

‘¿Q+ve?’ utiliza un lenguaje cotidiano y juvenil, elegido por los mismos participantes del proceso, lo que refuerza su identidad como una herramienta atractiva y accesible para el público joven. Según el secretario de Salud, Carlos Carvajal, el nombre de la app surgió tras validaciones con estudiantes de colegios y universidades, asegurando que la plataforma refleje las necesidades y preferencias de quienes la usarán.

El alcalde Muñoz agregó que los jóvenes validaron que la infografía, los videos y la experiencia de uso fueran “chéveres”, garantizando así un uso más frecuente y efectivo.

Funcionalidades interactivas para el bienestar emocional

La aplicación permite a los usuarios realizar autoevaluaciones emocionales mediante un cuestionario diseñado por expertos. Según los resultados, se activan planes personalizados según el nivel de malestar emocional:

Cometa: leve

Balero: moderado

Trompo: alto

Cada plan incluye actividades gamificadas, juegos, videos y recomendaciones para manejar situaciones de estrés, ansiedad o malestar emocional. En total, la app cuenta con 25 actividades interactivas diseñadas para fortalecer el bienestar emocional de los jóvenes.

Además, ‘¿Q+ve?’ conecta a los usuarios con servicios profesionales de salud mental, permitiendo agendar citas psicológicas a través del 101 (opción 9) o contactar al ECU 911 en casos de crisis.

Usuarios prueban ‘¿Q+ve?’, la aplicación móvil diseñada por jóvenes para gestionar emociones y acceder a apoyo psicológico.cortesía Municipio

Una herramienta frente a la crisis de salud mental juvenil

La iniciativa surge en un contexto preocupante: 1 de cada 7 adolescentes en el mundo enfrenta un trastorno mental. En Quito, el alcalde Muñoz resaltó la gravedad del problema: “Una de las principales causas de muerte en mujeres de 10 a 19 años es el suicidio, y la segunda en hombres del mismo grupo etario”.

Gracias a políticas municipales innovadoras, como la inclusión de psicólogos en el ECU 911, Quito ha logrado una reducción del 26% en los casos de suicidio: de 244 en 2024 a 181 en 2025, según datos de la DINASED.

Inversión en salud mental

El Municipio de Quito ha destinado cerca de $ 7 millones para fortalecer la atención en salud mental, incluyendo la contratación de 109 psicólogos, la implementación de teleconsultas y atención permanente vía ECU 911.