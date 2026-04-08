Mantenimiento de pista
Aeropuerto de Quito: Fechas de cierre de pista y vuelos suspendidos en 2026
Mantenimiento preventivo en la pista del Aeropuerto Mariscal Sucre afectará operaciones aéreas en fechas programadas. Más detalle en la nota
Lo que debes saber
- Vuelos en el Aeropuerto Mariscal Sucre se suspenderán en sábados de 2026 por mantenimiento preventivo de la pista.
- Aeropuerto de Quito informa cierres de pista en fechas específicas; pasajeros deben consultar sus vuelos con las aerolíneas.
La Corporación Quiport, concesionaria del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, anunció este martes que las operaciones aéreas se suspenderán en varias fechas de 2026 debido a trabajos de mantenimiento preventivo en la pista.
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Fechas y horarios de cierre de pista
El objetivo de estas intervenciones es garantizar la seguridad y eficiencia de las operaciones aéreas, evitando cierres imprevistos por mantenimiento correctivo de emergencia, y minimizando las afectaciones a pasajeros y aerolíneas.
Los cierres se realizarán en horarios estratégicos, principalmente durante la madrugada, para reducir el impacto en los vuelos. Las fechas programadas son:
Desde las 02:00 hasta las 14:00:
- Sábado 11 de abril
- Sábados 9, 16 y 30 de mayo
- Sábado 6 de junio
- Sábados 5, 12 y 26 de septiembre
- Sábado 3 de octubre
Desde las 06:00 hasta las 14:00:
- Sábado 17 de octubre
Se escogieron los sábados porque son los días con menor tráfico aéreo y no se planificaron cierres en julio y agosto, meses de temporada alta de verano.
Coordinación y notificaciones oficiales
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) autorizó la programación de cierres, y las aerolíneas han sido notificadas mediante reuniones de trabajo y NOTAM, la comunicación oficial para operaciones de aviación.
Los pasajeros deben contactar directamente a su aerolínea para confirmar cambios de itinerario, reprogramaciones o cancelaciones. La información actualizada está disponible en: Aeropuerto de Quito - Aerolíneas