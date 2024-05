Cartas de lectores:El presidenciable correísta Pabel Muñoz

Como bien reseña Martín Pallares en su editorial La vaca de Pabel Muñoz: que el alcalde acepte y se congratule por la recolección de los $ 9.200 de multa que le impuso el TCE, es humillante para Quito. “Se trata de un gesto que busca hacer solidaria a su base electoral con su desvergonzada violación de la ley y crear la perniciosa ilusión de que toda la sociedad quiteña también lo está; es en última instancia una pirotecnia populista para hacer de su delito un cobarde recurso proselitista”. “Pero lo de Muñoz no es solo un gesto populista, también es deshonesto: él no necesita la ayuda de sus partidarios para la vaca; con lo que gana podría financiar los 9.200 a 3 meses sin interés y sin deslegitimar la tibia decisión del tribunal que debió castigarlo con la destitución”. Muñoz, apodado Míster Glosa por su deuda al Estado de dos glosas de 15’087.861 y 19’001.862 que determinaron la quiebra de TAME, va disimulando hábilmente este delito millonario. Pero eso no es todo, el padre de Pabel, Washington Muñoz, gerente del hotel Quito, estuvo en 2017 involucrado en el criminal ‘regalo’ del hotel a los chinos, con la colaboración concluyente de Richard Espinosa, fugado en Europa, ladrón de los dineros de los afiliados y presidente del Consejo Directivo del IESS. Muñoz padre transfirió la propiedad de los activos más valiosos del hotel, terrenos y edificios, directamente a la empresa china Road and Bridge Corporation. Price Waterhouse, la Comisión Anticorrupción y el colectivo Hotel Quito es Quito aseveran que el terreno de 3 ha donde está el hotel valía $ 120 millones y su valor patrimonial, entre $ 26,6 y $ 37,4 millones; sin embargo lo vendió en el valor irrisorio de $ 30.8 millones. Los chinos reviven el asunto Hotel Quito aprovechando la alcaldía de Pabel Muñoz, que tiene conocimiento de toda la vieja problemática de la irregular y dolosa venta, jugarreta correísta. Actualmente Míster Glosa pierde el tiempo tumbando la Tribuna de la Shyris, en vez de dar mantenimiento a los 6 vagones que ya no ruedan e instalar el aire acondicionado en ese horno llamado Metro. Según las redes sociales, está haciendo ‘chichirimico’ con el Parque Bicentenario, ‘regalando’ terreno para la unidad educativa Humberto Mata Martínez y provocando el reclamo airado de los vecinos que no entienden cómo se atenta contra este patrimonio y pulmón más grande de Quito, que cuenta con especies endémicas de fauna y flora, para hacer proselitismo político. Mucho cuidado con ‘Míster Glosa’ Muñoz.

Carlos Mosquera Benalcázar