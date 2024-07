Cartas de lectores | Poner operativo el aeropuerto de Cotopaxi

No lo dudemos. Es unos de los aeropuertos más seguros y funcionales de la región Interandina y del sur regional. Sin embargo, está cerrado, no operativo, no productivo y está acabando con los sueños y proyectos de grandeza del pueblo de Cotopaxi y su bella Latacunga. ¿Qué hacer? Lo que hay que hacer hay que hacerlo rápido porque se está envejeciendo y costará mucho ponerlo a operar nuevamente. ¿Se acordará la Dirección de Aviación Civil cuándo fue que despegó o aterrizó el último avión ese aeroparque? Alguien diría: ese es un problema de los cotopaxences. No, no es cierto, ese es un problema nacional. Son muchos recursos invertidos y hay que investigar qué ocurrió. Debería ser un trabajo propio de los asambleístas de Cotopaxi.

Veamos: hay muchos beneficios para ponerlo operativo. Algunas razones: para la agroexportación de la sierra central, el turismo regional y nacional, hotelería, cientos de trabajos en lo relacionado al transporte, exportación de artesanías; es decir fuentes de trabajo. A ello se suma el clima ideal, para fomentar la imagen nacional e internacional de un aeropuerto seguro. ¡Que hay que revisar los costos y tasas aeroportuarios! Por supuesto, y además el suministro de la gasolina de aviación y otros apoyos logísticos. Ese aeropuerto será una nueva fuente empleo directo. Lo ampliaron un 21 de julio del 2011, cuenta con una pista de aproximadamente 3.700 m. Hagamos votos para que se vuelva operativo este aeropuerto.

Guillermo Martínez Tubay