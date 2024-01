La posibilidad de explotar el petróleo del ITT es una buena alternativa planteada por un asambleísta, pues si bien, de acuerdo a la consulta a nivel nacional ganó la postura de la no explotación, nadie ha dicho ni pío sobre que la pregunta en cuestión se la hizo a la totalidad de los habitantes del país, cuando respecto a la explotación minera en el Chocó Andino, bajo la jurisdicción de la provincia de Pichincha, fue preguntada únicamente a los pichinchanos. Por lo que cabe la pregunta: ¿por qué no se hizo lo mismo con los habitantes de la zona de explotación petrolera de la provincia de Orellana; solamente a ellos? De la forma como se dio la consulta, se discriminó a esta parte de la patria, sin que haya ninguna diferencia de importancia con Pichincha, por lo que constitucionalmente no debía haberse dado tal desigualdad, tanto más que el territorio comprometido es mínimo en relación con la inmensidad del resto de la reserva. Por último, al autorizarse o consultarse la continuación de la explotación, deberá ser muy bien vigilada para evitar que se produzca afectación al medio ambiente. La suspensión de la explotación y el levantamiento de las instalaciones es extremadamente caro y millonario. El país no puede darse el lujo de sumar estos ingentes gastos a su escuálida economía.

Edmundo López