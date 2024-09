Cartas de lectores: La pantalla de Montecristi

Deconstruyamos la narrativa revolucionaria: 1) El ‘tigre económico’ fue el atraco de la última lotería petrolera ($400.000 millones en 10 años). 2) La única ‘partidocracia” era Alianza PAIS, partido ‘jefe de todos los poderes’. 3) Autoridades de control y jueces ‘prestafirmas’ autografiando sentencias y glosas por pendrive. 5) 7.379 crímenes maquillados como “muertes no determinadas” en la mentira oficial. 5) ‘Bases extranjeras prohibidas” con dedicatoria al puesto antidrogas de Manta, que estaba en una base ecuatoriana, no del ‘imperio’. 6) La única base extranjera: las FARC, bombardeada desde Colombia. 7) ‘Cambio de matriz energética”, robo exorbitante con hidroeléctricas de pacotilla china. 8) Refinerías ‘repotenciadas’ a miles de millones, suficiente para comprar nuevas. 8) Yasunidos nacionalizando la consulta comunitaria del bloque 43, sabiendo que el SÍ ganaría en las provincias petroleras ($1.200 millones al Fisco). 9) Campaña del NO pagada por narcotraficantes de combustible y minería ilegal. 11) Constitución de Montecristi: pantalla del Estado de propaganda SSXXI.

Paúl Tapia Goya