Cartas de lectores: Paguen los impuestos

Frank Sinatra cantó “¿Quién quiere ser millonario?”. Con el bajo salario de los maestros y la cantidad de impuestos que pagué, nunca pareció probable. Sin embargo, parece, como informó inicialmente el New York Times, que no todo el mundo paga tantos impuestos como yo. Donald Trump presenta una imagen de riqueza y de altos ingresos, y sin embargo se ha informado que no ha pagado impuestos en once de los últimos años. Parece deberse básicamente a que perdió mucho dinero en sus operaciones comerciales. Todo esto puede explicar por qué no quiere presentar sus declaraciones de impuestos. Que pague los impuestos que ayudan a mantener a todos los demás.

Dennis Fitzgerald