Cartas de lectores: Originalidad

El día en que se llevó a cabo mi graduación de bachiller me sentí realmente libre, a tal punto, que acudí a mi colegio con un terno gris, mas no azul, como debería haber sido, puesto que era el color del uniforme que debíamos usar, y que por cierto era una imposición, no decidida por un consenso democrático.

El hermano rector al verme indicó que el terno que yo usaba no era el uniforme, a lo que yo le respondí: es verdad, pero hoy seré libre y por ello he optado por vestirme con un terno gris.

Originalidad versus imposiciones. ¿No es más interesante ser original?

Fui el único graduado con terno gris.

Eduardo Jiménez Macías