Cartas de lectores: Los once militares y la minería

Como ecuatoriana me invadió una tremenda tristeza y sensación de traición al haber leído sobre la emboscada que sufrieron esos 11 soldados en una incursión al Alto Punino hace dos semanas, y que, nefastamente coincidió con la celebración del Día de la Madre. No me imagino a esas madres y esposas recibiendo tamaña noticia en su familia. Solo pensarlo, duele.

Me pregunto con indignación: ¿dónde están las voces de los dirigentes indígenas como Leonidas Iza, los representantes de los DD. HH., las autoridades locales y regionales denunciando públicamente este hecho sangriento y doloroso? ¿Por qué no han denunciado la minería ilegal en esa zona? ¿Qué está pasando?

La minería ilegal en ese y otros lugares ha destrozado un considerable espacio territorial, atracando los recursos minerales; pero pareciera que no pasa nada allá y los que promueven la minería ilegal pueden seguir destrozando todo lo que quieran.

Pido a todos los involucrados, desde los dirigentes, alcaldes, prefectos, gobernadores y Gobierno central, que se comuniquen y actúen con fuerza e inteligencia sobre esa actividad nefasta para el Ecuador, y ya se permita ingresar a las empresas formales extranjeras que quieren realizar en nuestro país la extracción de minerales regularizada. Al final se tendrá un impacto en el medio ambiente pero los recursos económicos quedarán para la sociedad y se controlarán o mitigarán públicamente esos impactos ambientales.

Verónica Zambrano Alcívar