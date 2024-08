Cartas de lectores: El Olimpo femenino de la fuerza y velocidad está en Ecuador

Orgullo, alegría, amor propio de donde uno nació es lo que nos han hecho sentir en estos días a los 18 millones de ecuatorianos, gracias a lo que nos han brindado nuestros deportistas , principalmente nuestras mujeres. He visto cada una de las participaciones de nuestra guerreras y realmente enaltece ver cómo lo han dado todo a pesar de luchar contra adversarias que tienen un apoyo gubernamental que no se compara con el nuestro, que realmente es nulo; con adversarias que hormonalmente están en otro nivel, sin ser yo un machista por si acaso, pero es real y visible. Ahí estuvieron nuestra pequeña Glenda, nuestra ‘Tigra’, la bella Angie y la mujer más fuerte del mundo Neysi, y Luisa, Maribel, Majo, Génesis, etc. Solo queda agradecerles por este mes de alegrías y por hacernos notar que Ecuador es un país de gente buena, luchadora y honesta, y que si tuviéramos políticos que se entreguen a trabajar por amor a la patria y no por sus conveniencias, otro sería el ‘cantar’ de mi Ecuador. ¿Cuándo llegará ese día? ¡No lo sé! Solo sé que en Ecuador, mi patria, viven en su casi totalidad hombres de bien, honestos, que lo entregan todo día a día para llevar a su mesa un pan, y las mujeres más lindas, ‘camelladoras’, y por sobre todo las más veloces y las más fuertes del mundo.

Gracias por este mes de alegría y por hacer quedar bien el nombre de este país.

Lenin Israel Bastidas Morán