Cartas de lectores: Oír, sin ver los informes del 24 de Mayo

De viaje en auto, por la serranía, hacia el norte del país, fuimos oyendo en la radio los informes del 24 de mayo. Oír sin ver a quien habla, y sin ver imágenes de spots, tiene otro proceso en nuestra mente, que cada vez más se ha acostumbrado a las imágenes momentáneas, a las frases cortas y a los TikTok, a los influencers que respaldan lo que se quiere transmitir.

Solo oír en la radio requiere más concentración. Requiere silencio sin interrupciones, ya que no puedes poner “back” para volver a oír. Sin embargo, no tener imágenes hace que razonemos más en el contenido y no en el “look” de quien habla o de sus acompañantes. No nos llega a engatusar el “marketing de imágenes” de la publicidad política, porque no la podemos ver.

Oímos dos discursos diferentes, y a la vez iguales. Diferentes por la elaboración de los mismos. El señor presidente de la Asamblea, buen orador, con un discurso político con fundamentos y citas bibliográficas claras y muy bien utilizadas para explicar que “el trabajo de la Asamblea ha sido por y para el pueblo ecuatoriano. Que ha sido muy eficiente, enmarcado en la democracia y respetando los derechos de las personas y en especial de la mujer gestante. Que han aprobado leyes y han hecho un gran trabajo”.

Oír tanto positivismo y eficiencia de la Asamblea resultó una sorpresa. Lo único que oímos o vemos en los medios o en las redes sociales sobre la Asamblea son las peleas o acuerdos partidistas, la corrupción de sus miembros y el manipuleo en la fiscalización.

Oí un informe de 6 meses de gestión del señor Presidente de la República, con otro tipo de oratoria rápida, corta, positiva, con cifras, leyes aprobadas, “historias y destinos que están cambiando”, apoyadas en imágenes, que interrumpían el mensaje. Para quienes oíamos en la radio, no nos llegaban los destinos cambiados, las cifras.

La exaltación a las Fuerzas Armadas y Policía, por sus logros señalados contra la violencia, fue el inicio de un discurso, por y para el pueblo ecuatoriano. Varias frases positivas quedaron retumbando en mi cerebro: “La meta es la paz. Estamos construyendo un nuevo país de paz... Caminamos hacia un nuevo Ecuador... Recuperamos la institucionalidad... No transa con la narcopolítica... No transa en contra de la seguridad y justicia del estado ecuatoriano... Transitar caminos limpios que resuelvan los problemas de los ecuatorianos... Trabajo para todos... La lucha por la libertad continúa. Venceremos”.

Un informe con tinte de campaña política.

Oír sin ver va en línea paralela con no sentir aún todo lo positivo que dijeron los dos señores presidentes.

Susana Cárdenas Miño