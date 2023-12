Cartas de lectores: Nuevos impactos en el país

Al estado de quiebre en que el gobierno anterior dejó las finanzas del país se suma lo más grave, que a pocos días de Navidad y fin de año, lamentablemente estas fechas están empañadas por la desesperación y miedo de los ecuatorianos por la gran ola delincuencial y violencia social que padecemos, la falta de trabajo, salud, hambre de miles de familias. Uno de los pilares de la democracia es la administración de justicia, que debe funcionar con independencia, imparcialidad, oportunidad y apego al ordenamiento jurídico, sin injerencias políticas partidistas, generando confianza y seguridad. Pero el desastre de la Corte Nacional de Justicia y del Concejo de la Judicatura han roto la seguridad jurídica. Los ejemplos de estos recientes entramados sobran y causan vergüenza en la justicia ecuatoriana. La Fiscalía se vio obligada a denunciar con valentía cientos de casos de hechos ilícitos que habían planificado un grupo de funcionarios judiciales, jueces, fiscales, secretarios, peritos, policías, generales y abogados en libre ejercicio. Por esta causa se realizaron allanamientos, mereciendo felicitar y respaldar a la fiscal general por su valentía en esta acción anticorrupción, deteniendo a 31 personas que deben rendir cuentas a la justicia en audiencias de formulación de cargos en el caso Metástasis. Esperamos que los involucrados no invoquen persecución política, que se refleja en la inestabilidad e inseguridad jurídica con jueces, no todos, que actúan a favor de la impunidad y contra la ley, a favor de delincuentes y políticos sentenciados, aplicando dilatados procesos sin sustento constitucional. En momentos de crisis es crucial la unidad para no dejar el camino abierto a los que delinquen. Estos fallos en nuestro sistema de justicia permiten que mafias y corruptos hagan de las suyas con total impunidad. La falla en la democracia se debe a la desvergonzada ignorancia de la inmensa mayoría de políticos que están en cargos públicos y en la Asamblea. Señor presidente Noboa, el pueblo espera combate a la inseguridad con inmediatez y contundencia. El país no puede permitir que siga este proceso de deterioro de la administración de justicia.

Robespierre Rivas Ronquillo