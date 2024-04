Cartas de lectores: Nueve a dos, paliza electoral

El pueblo ecuatoriano se manifestó democrática y masivamente en las urnas a favor del progreso, la paz y la seguridad ciudadana, con un resultado contundente, irrefutable y ganador por goleada. El SÍ ganó arrolladoramente en 9 de las 11 preguntas de la consulta y el referéndum, y el NO solo en las relativas a arbitraje internacional y trabajo a plazo fijo y por horas. Con estas dos graves excepciones, perdimos una gran oportunidad para atraer inversión extranjera y crear nuevas plazas laborales, que tanto necesitamos. El Gobierno se confió de la popularidad lograda por su lucha contra el narcotráfico, masiva incautación de droga y la invasión a la embajada mexicana, y se durmió en los laureles sin saber ‘vender correctamente’ el contenido de esas dos preguntas esenciales. Flaco favor le hicieron los larguísimos acalorados apagones; hubiera sido ideal que la Policía atrape a Colón Pico un par de días antes. Lo curioso es que los militantes de extrema izquierda como Pachakutik y RC-5 –que promocionaron ampliamente su campaña por el NO a las 11 preguntas- hoy tratan de vender como triunfo electoral esa gran pérdida para el país; pero sus caras largas, destempladas y llorosas en la reunión virtual con su cleptómano líder prófugo, confirmaron su innegable y amplísima nueva derrota electoral. Ya es la tercera pérdida consecutiva para el correí$mo, y como vaticinó Fernando Villavicencio (+), esa mafia nunca más será gobierno. Se le vienen días peores a la Robolución Ciudadana; Jorge Glas ‘hospedado’ en La Roca y su posible futura extradición gracias a la consulta popular, y el juicio en EE.UU. a su hipercorrupto excontralor, Carlos Pólit, del cual salieron sapos, grillos y cucarachas contra otras figuras del narco-rreísmo, que pronto también veremos huir del país, como lo hizo en diciembre el pandillero Latin King, Aleaga, y mucho antes los 10 más que están en la madriguera azteca desde que cayó la dictadura de Correa. No digo que la RC5 esté en vías de extinción, solo que no tienen un solo candidato bueno, probo y carismático que les pueda dar un posible triunfo en 2025. Si sigue así, seguramente va a ser reelegido Noboa.

César Eduardo Benítez Jiménez