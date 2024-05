Cartas de lectores: La nueva álgebra de RC5

No me sorprendería que se haya editado la nueva Álgebra del Mashi

Aprendí matemáticas en secundaria con buenos libros, bastante complicados: Repetto, Baldor, García Ardura, etc. No fue de mis mejores materias, pero solo en una ocasión peligré a quedarme a supletorio, sin embargo pasé con más de cinco puntos que los mínimos necesarios. Siempre aprendí y me mantengo firme aún, que dos no es mayor que nueve; y si utilizara esa lógica en la ejecución de un software, seguro el computador no tendría ningún tipo de inconveniente en el desarrollo del programa.

Cuando vi los primeros resultados de la jornada electoral del 21 de abril, ya se avizoraba que el NO podría ganar en dos, máximo tres preguntas de 11. Se generó mi duda porque RC5, partido liderado por el expresidente Correa, celebró como si Ecuador hubiera ganado su primer campeonato mundial de fútbol. ¿Será que existe una nueva álgebra del Mashi que yo desconozco, donde se explica brillantemente y con claridad meridiana que dos es mayor que nueve?

Esperé pacientemente resultados oficiales del CNE y al 28 de abril me indican que existen 62’142.170 sufragios por el SÍ en las 11 preguntas y por el NO 42’846.163 votos, es decir existe una diferencia de más 19 millones 250 mil votos entre, y para hablarlo en porcentaje y hacerlo un poco más corto, 59 % de ecuatorianos con votos válidos consignaron su sufragio positivamente, y en contra solo 41 %. Sin embargo, RC5 se sigue adjudicando una victoria histórica, aun cuando el NO tuvo casi 20 millones de votos menos, invitando al presidente a renunciar por sus resultados en algunos casos: otros más moderados lo invitaron a aceptar una victoria, que al gusto del correísmo, fue pírrica. Sigo teniendo dudas; quizás en ese nuevo concepto de matemáticas instaurado en esa década perdida en muchos ámbitos del correato, donde lo malo es bueno y la regresión progreso, donde quitar es mejor que producir, también sea dos más que nueve; 42 millones más que 62 millones o 41 % más que 59 %. No me sorprendería que se haya editado la nueva Álgebra del Mashi, no me haya enterado, y el equivocado en este asunto sea yo.

Francesco Aycart C.