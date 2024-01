Cartas de lectores: Nuestra nueva política exige mejores ciudadanos

Desde la última dictadura a la fecha, lo que ocurrió fue la espectacular consolidación de una partidocracia corrupta que asaltó sin piedad el poder público para enriquecer a financistas y financiados, en particular en las últimas dos décadas; se degradaron las instituciones estatales. Pero, ¿no tenemos una alta cuota de responsabilidad todos los ciudadanos que sin ser corruptos no participamos en la política, dejando el camino libre para que delincuentes disfrazados de políticos asaltaran el poder? Un pueblo que por más de cuatro décadas acepta la vigencia de gobiernos ineptos y corruptos, electos en procesos perversos y periódicos, no es víctima, es cómplice. En todo este tiempo hemos enarbolado nuestros derechos, pero evadido nuestras responsabilidades políticas como ciudadanos. Aquel que se dice apolítico o analfabeto político es una persona torpe que se enorgullece diciendo que detesta la política. De su ignorancia política nacen todos los males y el peor de todos los delincuentes: el político corrupto, mequetrefe y lacayo de financistas, el peor servil. Es justo e impostergable que todos reconozcamos que por acción u omisión, cargamos una alta cuota de responsabilidad respecto a lo que sucede actualmente. Si nos hubiésemos organizado mejor, participado más activamente en política, fiscalizado más estrictamente a la clase política, la corrupción, crisis social y económica, colapso de la institucionalidad y alucinante y sistémica corrupción e impunidad jamás hubieran alcanzado el nivel desconcertante al que han llegado. Pero el colapso definitivo del sistema político ecuatoriano tiene su parte positiva: hoy estamos de acuerdo en que este se degradó y no da para más. Hemos hecho conciencia de que la política sí importa y que incide en nuestras vidas. Hemos llegado a la conclusión de que solo organizándonos y participando podremos dar paso a un nuevo y mejor Ecuador, democrático y funcional. Una nueva política exige nuevos y mejores ciudadanos. ¡Asumir nuestros errores y aceptar nuestras responsabilidades será el inicio del verdadero cambio nacional que la patria necesita!

Mario Vargas Ochoa