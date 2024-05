Cartas de lectores: Normas de comportamiento social en las escuelas

No es que necesitemos más normas de comportamiento social, sino que no se las enseña y tampoco se las práctica. En algunas escuelas sucede que niños y jóvenes no comprenden que un saludo y una despedida es una norma de cortesía y respeto, tanto al entrar como al salir de cualquier lugar. Antes nuestros padres nos enseñaban que las personas menores saludan a las mayores, no con el afán de caer en autoritarismo, sino por respeto y reciprocidad.

También hay que recordar: ‘Si una persona habla, los demás deben escuchar’ para generar diálogo en vez de peleas o discusiones. Indigna escuchar a niños y jóvenes tratarse entre ellos con un lenguaje soez, vulgar y callejero; y peor aún que nadie reclame un trato más digno sino que lo normalicen entre ellos. Enseñemos a nuestros niños y jóvenes a exigir respeto.

Pero también nos hemos olvidado otras tantas reglas de humanidad: sostener la puerta cuando alguien lleva bolsas o paquetes en sus manos, ceder un asiento a quien lo necesite en cualquier lugar, preguntar cómo sigue alguien después de una enfermedad o calamidad…

Las escuelas y colegios son espacios públicos donde los chicos asisten para aprender, no solo lo académico sino la convivencia humana. Exhorto a los maestros a enseñar e insistir en las normas de comportamiento social que nos dignifique a todos por igual.

Ma. Belén Torres