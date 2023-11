Cartas de lectores: Sr. Noboa, haga justicia al Magisterio Nacional

El prófugo de la justicia cuando ejerció la función de presidente de la República, planificó la baja preparación de los niños y jóvenes de este país. Para ello lanzó la ley dizque de defensa del niño, que en lugar de servirlo lo perjudicó. Por ello la preparación es cero. También cerró los normales, donde se formaban los maestros primarios para ingresa al magisterio; hoy pueden ser de cualquier profesión. Para muestra basta un botón: ingresó un mecánico a dar clase de Educación Física y fue un gran violador. Las autoridades de ese entonces lo taparon, y ahí constaba la actual ministra de Educación. Cerró dos mil escuelas, más que todo en la zona rural, y con ello miles de campesinos no fueron a estudiar. Por pedir que se abran las escuelas injustamente cerradas, a la asamblea de los maestros asistió el subsecretario de Educación, y por el solo hecho de hacer este pedido fue cancelado un maestro normalista. Se solicitó su reintegración en las presidencias de Moreno y Lasso y ello no se ha dado. No solo él fue sancionado, su esposa también, con un mes de suspensión de sus labores como maestra, sin sueldo, para que no ingrese como rectora. Asimismo, fueron separados cientos de maestros normalistas por opinar sobre cómo se estaba manejando la educación. Mediante resolución ministerial se prohibió opinar sin autorización de los distritos.

Por este motivo se le solicita al nuevo presidente que revise los casos de cada uno de los maestros injustamente sancionados. Ahí conocerá por qué fueron puestos fuera de sus funciones.

Se espera que se le haga justicia a nuestro pueblo y que ingresen los mejores maestros, que fueron separados injustamente. Debido a esto, muchos maestros para sobrevivir se dedicaron a laborar como moto-taxis, y algunos fallecieron por problemas psicológicos. Se debe hacer justicia a sus familiares.

Designe un maestro o maestra en el Ministerio de Educación y barra con todo los mañosos empleados de los distritos.

Gualberto Arias Bonilla