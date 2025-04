Cartas de lectores: Negligencia en el IESS

Sigue el viacrucis para los afiliados y jubilados en el hospital del Seguro Social de Riobamba. No hay medicamentos, insumos o dispositivos médicos en su farmacia, lo que causa indignación y coraje ciudadano, pues pese a las aportaciones mensuales que recauda el IESS, ni el Estado, ni el Gobierno Central, ni los administradores de esta institución han sido capaces de adquirir y abastecer todo lo necesario para que asegurados y pensionistas puedan cumplir con las solicitudes de los profesionales médicos, en casos de cirugías, exámenes de laboratorio, atención de emergencia y hospitalización. Hay indolencia y negligencia en las principales autoridades y administradores del IESS, tanto en el hospital de Riobamba como en la Dirección Provincial en Chimborazo, pues son los llamados a gestionar, insistir y estar pendientes de que la farmacia se encuentre con un stock suficiente de medicamentos y dispositivos médicos, porque en muchos casos, ni siquiera hay gasas, jeringas, sueros y tubos para muestras de sangre en el laboratorio clínico, por lo que todo se debe comprar en boticas particulares. Funcionarios y directivos del IESS expresan que no hay asignaciones presupuestarias ni dinero suficiente para adquirir medicamentos, insumos y dispositivos médicos, lo cual no es verdad. ¿Qué pasa con los descuentos mensuales que hace el IESS a los empleados públicos y privados, y las aportaciones voluntarias? De igual manera, de préstamos quirografarios e hipotecarios, el IESS obtiene beneficios económicos.

Arturo Lara Noriega