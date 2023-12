Cartas de lectores: Para un mundo más digno

Es claro que el dinero es necesario, mas hay que comprender que no es imprescindible. No ambicionemos grandes cantidades de dinero solo por atesorar bienes terrenales, cuando debemos hacer obras humanas para alcanzar un lugar en el cielo. He allí el detalle máximo al que debemos aspirar; un solo fin: ser mejores seres humanos en la convivencia, lo que nos permitirá tener un mundo más digno. ¿Por qué no hacemos algo para lograrlo? ¿Por qué no aportamos en algo para que el universo sea un lugar más vivible? ¿Por qué no estigmatizamos la corrupción y a los corruptos? ¿Para qué? Para poder vivir acorde a la época civilizada que supuestamente vivimos.

Eduardo E. Jiménez Macías