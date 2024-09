Cartas de lectores: Los motociclistas están causando muchos accidentes en Milagro

La ciudadanía no entiende dónde están las autoridades de tránsito pues los motociclistas no respetan ninguna ley: no usan cascos, no tienen matrículas, no respetan los discos de pare, peor la luz roja y con ello han causado muertes y lisiados al por mayor. Por ejemplo, a un exteniente de aviación jubilado, cuando iba en su vehículo una moto que venía a gran velocidad lo chocó y lo mató. Al artista milagreño Alfonso López lo chocaron y le quebraron en tres partes la clavícula; por ello no puede levantar su brazo. A los hermanos Parrales, a uno le fracturaron la pierna y está internado en el hospital León Becerra; y al hermano Fredy le rompieron la cabeza y le causaron pequeñas fracturas.

En nuestra ciudad existes miles de motos que circulan a gran velocidad, como si estuvieran en una pista de carreras y las autoridades de tránsito están ciegas, sordas y mudas. Asimismo, sorprende que muchos vehículos circulen sin placas sin ser sancionados; pero si fuera un taxista o un ciudadano común, de inmediato lo sería. Las motos, bicicletas y triciclos deben estar matriculados en el municipio, como era antiguamente, y para ello deben cumplir lo siguiente: presentar cédula de ciudadanía y certificado de votación; copia del pago de la energía eléctrica o agua potable; y tres fotos a color tamaño carné. El concejo cantonal, cuando promulgue la ordenanza respectiva, debe dar 120 días para que se inscriban y si no lo cumplen, poner fuertes sanciones en la misma ordenanza. Esperemos que este anhelo se cumpla.

Gualberto Arias Bonilla