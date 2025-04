Cartas de lectores: ¿En qué momento perdimos esa palabra?

¿Han escuchado acaso ‘político honorable’, ‘asambleísta honorable’, etc., etc.?

Las personas de habla hispana nos sentimos orgullosas de la amplitud de nuestro léxico, y de su significado, pero, con mucha tristeza ahora encontramos que lo que significan algunas palabras ha caído en desuso.

Por ejemplo, la palabra ‘honorable’.

¿Han escuchado acaso ‘político honorable’, ‘asambleísta honorable’, etc., etc.? No, ese adjetivo se ha perdido en la mayoría de personas que ejercen un poder.

El sentido de justicia, rectitud, moral alta, integridad, respeto, coherencia ya no se lo conoce (salvo pocas excepciones).

Ahora al llegar a un sitial que muchas veces lo logran a las bravas o a base de coimas o pactos siniestros, ya sienten que pueden manejar su mundo, que pueden pisotear el honor de un país llamado Ecuador.

El otrora Congreso Nacional, con su cámara de diputados, cambió de nombre y se la llamó Asamblea Nacional, con putrefactos personajes que pierden el tiempo en discusiones inútiles, con conclusiones absurdas. Les pido que hagan conciencia y cambien esa conducta dañina.

El país que tanto queremos debemos rescatarlo de partidos políticos que durante muchos años vaciaron las arcas nacionales y lo lanzaron al despeñadero.

Hagamos patria, seamos el orgullo de nuestros padres, de nuestros hijos, y ante el mundo entero seamos el nuevo Ecuador.

Martha Jurado Rodríguez