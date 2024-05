Cartas de lectores: En Milagro no hay alcalde

Durante la campaña para elegir alcaldes y concejales, en grandes murales y con letras inmensas escribieron: AB SOLINES ALCALDE DE CORREA. He preguntado a historiadores y geógrafos, inclusive he revisado el mapa del Ecuador, para encontrar una ciudad que se llame Correa.

Algunos amigos me hicieron entender que el abogado Solines lo que quería exponer es que era candidato de su ex jefe, Rafael Correa. Es decir, del prófugo de la justicia y es por ello que los ciudadanos milagreños dieron su voto. Ahí tenemos el resultado: pésima administración.

Muchas personas me exponen que Milagro estaba sin ninguna obra municipal. He recorrido la Av. Amazonas en taxi, de principio a fin, y en lugar de jardineras he visto basura. La debería llamar Av. del Basurero. Visité algunas ciudadelas y barrios, y sus habitantes se quejan de que no hay agua y que las calles están llenas de huecos.

En otros barrios se quejan de que no llega el recolector de basura. Dicen que es porque los carros están dañados. Pero para lo que sí hay dinero es para comprar 10 camionetas doble cabina para los jefes departamentales. En Milagro no hay alcalde.

Crecen los rumores de que el actual alcalde va a renunciar por cuanto tiene problemas en el juicio que se sigue a Pólit en Miami. Allí se dijo que él también ha recibido sobornos y la justicia americana no perdona a nadie.

Gualberto Arias Bonilla