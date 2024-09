Cartas de lectores: Milagro, la ciudad más contaminada del país

Según estudios de investigadores ambientalistas, nuestra ciudad es la más contaminada de la República. Esto se debe a que las fábricas que funcionan en nuestro cantón no tienen ninguna protección, como tampoco muchos vehículos que transitan en nuestras calles; van contaminando el medio ambiente y no existe ninguna autoridad que les ponga freno. La encargada del medio ambiente en la provincia es la Prefectura y no aparece para nada, ni el Municipio, ni el Gobierno Central.

Algunos pacientes están sufriendo de males de garganta, de pulmones o de visión, debido a que diminutas partículas se les introducen en los ojos

Algunos amigos que viven cerca de una fábrica me hicieron pasar a sus casas y pude comprobar que en el piso y en los muebles había gran cantidad de ceniza. Me contaron que poco tiempo antes habían hecho la limpieza y que han tenido que comprar mascarillas para hacerlo. También me hicieron leer las denuncias que han presentado al Concejo Cantonal de varios alcaldes que han pasado por el cargo y ninguno ha hecho gestión alguna; es decir, no les interesa la salud del pueblo. A esta Alcaldía tampoco porque también le han presentado denuncias y hasta la fecha no hay resultados. Una vecina casi queda ciega por las cenizas que entraron en sus ojos; tuvieron que llevarla a Guayaquil a donde un especialista y pagar consultas y remedios caros.

Milagro espera que alguna autoridad analice este grave problema que está atravesando la ciudad.

Gualberto Arias Bonilla