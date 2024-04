Cartas de lectores | México en picada

El septuagenario Andrés Manuel López Obrador, a través de su canciller, Alicia Bárcena, arrancó una agresiva campaña internacional solicitando se condene a Ecuador y se lo suspenda en la ONU, sin que los países con ‘derecho a veto’ lo puedan ejercer (v.g. tremenda audacia). También presentó demanda ante la Corte Internacional para que nuestro país sea expulsado de la ONU y analiza presentar una denuncia penal aquí por el allanamiento de su embajada en Quito para detener al criminal Glas, delincuente común, doblemente sentenciado en última instancia a ocho años de cárcel por asociación ilícita en el caso Odebrecht y por cohecho en el caso Sobornos. Y ha convocado a reunión extraordinaria de la Celac y del Mercosur para que se sumen a dicha caprichosa demanda, sin que haya obtenido mucho éxito. En su larga historia diplomática, México ya ha “roto relaciones diplomáticas” con Nicaragua, la antigua URSS, España y ahora Ecuador; y ha tenido problemas con Panamá, Colombia, Perú, Argentina, Israel y el Vaticano. Esto solo demuestra la política exterior ‘intervencionista’ del desgobierno de AMLO, que ha empeorado hace seis años, cuando asumió el poder de la mano del ultraizquierdista partido Morena, tirando abajo incluso su tradicional Doctrina Estrada. Con el único país que no se pelea es EE. UU., su mayor socio comercial. A él sí le agacha la cabeza, pese a sus abiertos desacuerdos ideológicos por ser AMLO un recalcitrante comunista y aliado del narcotráfico de su país, ya que su campaña fue financiada por tres cárteles de la droga mexicanos. Por eso su política con ellos es de “abrazos, no balazos”. Los países que apoyaron a México en su condena a Ecuador en la ONU por la invasión de su embajada no lo hicieron por solidaridad con México, sino por su autoprotección, para que no les suceda algo similar a ellos. Los juicios en la Corte Internacional demoran años y la malintencionada cruzada de AMLO para sancionar a Ecuador con el paso del tiempo quedará en nada. México será el hazmerreír internacional por culpa de su cantinflesco presidente.

César Eduardo Benítez Jiménez