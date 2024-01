Cartas de lectores | Metástasis del país, CNN de Cartón

Lasso terminó pacto con Correa y Nebot y fue tumbado con violenta calle, no-Asamblea y no-CC; vino la muerte cruzada y ‘presi-exprés’ Noboa. Desterró a su vice que rechaza como el país el pacto CNN. Apoyo de cartón a Metástasis. 27 expresidentes de Iberoamérica respaldan la acción de D. Salazar”. En las narices de la Policía y el SNAI, Glas, requerido por Fiscalía, está ilegalmente en la embajada de México, y hay fugas de las cárceles. J. Chalco: La Consulta no cambia al Estado zurdo. Una sola pregunta devuelve la paz, el trabajo y el Estado de Derecho: volver a la Constitución del 98. Simón Espinosa y el país lo exigen. La mesa de tres patas por la inseguridad: la no-Asamblea, con leyes a favor de la corrupción, la delincuencia y sus derechos. La no-Justicia, con jueces corruptos o amenazados. Y el no-Ejecutivo, que pacta con el SSXXI y dispone de una fuerza pública infiltrada, atada de manos y pies. 10 estados de excepción de Lasso no solucionaron nada, el actual es más riguroso, pero no van a las causas. Bukele cambió y depuró las tres patas del país más violento y pasó a ser el más seguro. El terror y lo que sigue hacen olvidar al prófugo Glas, al alcalde Muñoz en campaña por Luisa, autoridades prorrogadas ilegalmente del CNE, al fiasco de la no-Justicia, a Wilman Terán, Salcedo, Fito, C. Pico. En la Prosperina, Esmeraldas, moradores pagan para que no los maten. ¿Terrorista diezmo al país? ¿Por qué investigar a Teleamazonas, si hizo su trabajo?

Juan Carlos Cobo Rueda