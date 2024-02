Cartas de lectores: Mentira y violencia zurda vs. la Dama de Hierro

Fidel con falacia se tomó a Martí, Chávez y Maduro a Bolívar y Correa a Alfaro, que fueron libertarios, progresistas, ellos ‘regresistas’. Su famosa justicia social los vuelve ricos y a la ‘gente’ pobre y esclava, etc. A la vice argentina, Villarruel, inteligente y de hierro, la prensa globalista la tacha de negacionista por decir que no son 30 mil torturados, asesinados, desaparecidos por dictaduras militares y gobiernos democráticos de 1969 a 1979, sino 8.751 según datos del Estado. Otra mentira ha sido invisibilizar a gobiernos democráticos que sufrieron la mayoría de atentados y con más víctimas civiles. La acusan de genocida por ponerse del lado de las dictaduras y no es así, busca la verdad histórica, moral y penal de las víctimas de la violencia del poder y grupos terroristas. Despierta la memoria de 17.380 víctimas civiles, policías y militares a manos del terrorismo y narcotráfico -igual que los de AMIA y la embajada de Israel- sin reparación moral ni pecuniaria. Y son 8.629 más que los zurdos, quienes en un comedor para civiles y policías pusieron una bomba de esquirlas, matando a 24 e hiriendo a 76 personas; compensados con plata para vivir en el exterior que, “con actos fuera de la ley, quisieron volver a Argentina otra Cuba”. Decir la verdad no es odio; ¿las Madres de la Plaza de Mayo se habrían beneficiado con tarima y guita? ¿Cuestión de tiempo la escaramuza armada contra Milei y el país? Empezó en la calle con la ley Ómnibus, 144 votos vs. 109 sin pactar con los K y P. Milei solo tiene 38 suyos. ¿Aquí Noboa pacta con RC5 y funcionales?

Juan Carlos Cobo Rueda