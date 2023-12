Cartas de lectores: La mediocridad al desnudo

Es impresionante cómo de manera burda la gente exhibe una mediocridad galopante y con poses de hacer creer que son genios. La ferocidad con que un sector de la Asamblea quiere, a toda costa, destituir a la fiscal, los mantiene ciegos frente a la opinión popular, exhibiendo argumentos totalmente disparatados. La asambleísta que presentó la solicitud soltó argumentos que carecen de sentido: endilgarle la responsabilidad de la seguridad a la fiscal es un reverendo disparate. Hablar de que no se ha preocupado de la seguridad de los fiscales, sin analizar razones presupuestarias, lógicas o coherentes es otro dislate. Pero así son ellos, ya lo demostró un presidente del Cpccs, quien divagó, cual ciudadano sin preparación apropiada, detrás del mismo tema. Es evidente que se trata de una consigna impuesta, que un ejército de mediocres impulsa. Si no hay respeto a la ley ni a los debidos procesos, ¿cómo alguien les puede confiar la administración de un país? Mientras nuestra política caiga en manos de resentidos sociales, acomplejados a tiempo completo, Ecuador no va a salir adelante.

José M. Jalil Haas