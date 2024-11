Cartas de lectores | Maduro, Pinochet, CPI, Justicia Argentina e Interpol

Hipocresía, mentira y silencio cómplice. El juez Baltazar Garzón fue parte de la corrupción y destrucción del país con Correa; detuvo a A. Pinochet en 1998 con la algarabía de los obscuros. Pinochet cometió asesinatos y atropellos en una guerra contra los que querían convertir a Chile en otra Cuba. Creó las bases para el desarrollo económico y social, ejemplo del mundo, hasta el terrorismo-callejero de 2019 y 2020 con zurdos de toda Latinoamérica. Siempre mienten y se victimizan. En Argentina dijeron que fueron 30 mil las víctimas de las dictaduras, omitiendo que también las hubo en gobiernos democráticos (la de civiles y la fuerza pública fue superior.) Mientras, los montoneros recibieron miles de dólares y se fueron al exilio a Europa, no a Cuba, Irán, Corea del Norte, etc. Maduro con más de ocho millones huyendo, cientos de miles asesinados en 25 años por policías, militares, colectivos, delincuencia, Tren de Aragua y otros, expropiaron propiedades. Con un centro de tortura, 94,4% de pobres y salario de $5, sin luz ni agua, como aquí; país saqueado con sus recursos por Cuba, China, Rusia, Irán (¿uranio?), fraudes electorales, descalificaciones, muerte y cárcel como aquí, etc. Chile dijo no a la ‘robolucionaria’ constitución que aquí se aprobó con actos de facto, cambiándola y mutilándola. Si Rusia invade Ucrania, EE. UU. debe devolver a sus pueblos las tiranías de Cuba, Venezuela y Nicaragua con el apoyo de los ciudadanos de toda América. Y 31 expresidentes iberoamericanos piden a la CPI apresar a Maduro, ¿sin resultado?

Juan Carlos Cobo Rueda