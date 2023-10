Dícese que las “líneas rojas” son aquellas pretensiones de que la impunidad, el festín de los procedimientos, las comisiones de la verdad y otros anhelos chuecos y traídos de los cabellos consten como puntos a tratar en el orden (o desorden) del día. Ninguna agrupación política, según declaraciones recientes, está dispuesta a traspasar esas líneas que constituyen una aberración y atentan contra la moral y ética en el buen proceder legislativo. Pero, ¡cuidado! Si las puertas de la Asamblea se abren muy temprano, y el primero que timbra la tarjeta para entrar es el bandido hombre del maletín, querido por unos y odiado por otros, las temidas líneas rojas pueden adquirir un bonito color verde dolarizado, cuya cuantía seguramente pasará a ser un secreto de Estado. Este personaje es invisible, nadie lo ve ni lo siente, no se sabe si tiene o no preparación académica, pero se sienta en cada curul como ‘asesor financiero’ y también puede despachar en forma telemática (¡lo que hace la tecnología!). Ojalá me equivoque.

Guillermo Pérez de Castro