Cartas de lectores: No a la licencia ambiental para minera en Loma Larga

Ecuador debe prohibir la explotación minera -sin dudarlo en páramos, que son nuestras esponjas de agua- como hiciera Colombia, a través de dictamen de la Corte Constitucional (CC). El proceso seguido por la minera interesada en obtener la licencia para poder emprender la explotación en Loma Larga, ha sido observado con claridad y firmeza por Etapa, y debe llevar a concienciar a Ecuador, no solo en esta etapa crítica que precisamos del recurso vital, sino a futuro por la estabilidad hidrológica y de nuestros ecosistemas en general, por la afectación del agua para consumo humano con ‘índices de nitrato’, etc., pero además por las toneladas de materiales de desechos con metales pesados y arsénico que no tienen un fin seguro. Ecuador puede salvarse si el Ministerio de Ambiente y Agua, conducido por la ministra Manzano, que dirige provisionalmente también el Ministerio de Energía y Minas, acata la recomendación y detiene el proyecto. Bien por el valiente informe del Municipio de Cuenca, debidamente transparentado con excelente comunicación, que promoverá se eleve ante la CC la demanda para sentar precedente y salvar al país de la explotación salvaje que podría conducirnos al suicidio por falta de agua y más daños ambientales, sociales y afectaciones a la salud. La Asamblea debe evaluar el catastro minero que impulsa el Gobierno, que debería ayudar a parar la explotación minera ilegal, y evaluar si queremos entregar nuestras tierras a una despiadada explotación e inmediata afectación al líquido vital, o si el Estado, como ha hecho Chile con Codelco, empresa 100% chilena y primer productor mundial de cobre, puede presentar, después de algunos años, y con todas las consultas previas y consentimientos, proyectos veraces en bien de la comunidad afectada y del país. Una oportunidad para mejorar nuestra economía -incluyendo generación de empleo- sería revitalizar, incluso con inversión privada, la producción petrolera sin fracking (explotación con estimulación hidráulica), que contaminaría más nuestras aguas superficiales y subterráneas. Como ocurre con Ecopetrol -empresa pública colombiana de las más importantes del mundo- Petroecuador, con más personal técnico que administrativo y procesos modernizados, podría seguir siendo protagonista, considerando los 8,8 miles de millones de barriles de petróleo de reserva que aún tiene Ecuador. En el caso Loma Larga ya Cuenca se pronunció en consulta popular para prohibir actividades mineras.

Diego Fabián Valdivieso Anda