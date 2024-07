Cartas de lectores: ¿Ley de Defensa de los Animales No Humanos? (I)

El Yasuní se salvó de las glaciaciones, pero animales, bosques, comunidades y pueblos no contactados no escapan a la codicia

Proyecto de la codicia de los ‘animales humanos’. Los humanos son humanos y los animales son animales, aunque nos comportemos peor que nuestros hermanos menores. A pretexto del cambio climático los zurdos controlan y sacan plata como sea, con élites vendidas de Occidente y burocracias corruptas. En Argentina los impuestos, multas, patentes y mil cosas atracan el 70% de ingresos de los ciudadanos para una nefasta ‘justicia social’, que volvió casi a la mitad pobres ¿apoyado por la Iglesia? Esperpento con 44 organizaciones animalistas-ambientalistas de la Agenda -genocida- 2030 de ONU-OMS-OEA-UE-FMI, con virus-globales, aborto, Glbti, hormonas y amputación a niños. Meloni señala la barbaridad de que “no hay que tener niños porque contaminan”. Abascal: Sánchez tiene al Grupo de Puebla, sostén de Putin en Latinoamérica, y China debe pagar por el virus que destruyó las economías del planeta.

Defienden a Hamás y trabajan para China. ¿Por qué no rechazan la ilegal Convemar; China y otros acaban con los peces de los océanos y hábitat de las Galápagos; ¿chao las 200 millas? ¿Como los derechos de la naturaleza de Correa, que a renglón seguido explotó sin ningún control ambiental el petróleo, con minería legal e ilegal para el robo y no para el progreso del país. El Yasuní se salvó de las glaciaciones, pero animales, bosques, comunidades y pueblos no contactados no escapan a la codicia del poder zurdo y no zurdo.

Juan Carlos Cobo Rueda